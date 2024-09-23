Захарова: Зеленского надо наградить за развод человечества, а не за его развитие

Получившего от США награду за «развитие» человечества президента Украины Владимира Зеленского необходимо награждать за «развод» общества. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Зеленский в США получил «Золотую тарелку» от Американской академии достижений как награду за «развитие человечества».

«За развод человечества, может? Если на этой золотой тарелке что-то и лежит, то это жизни украинцев, которые Зеленский принес глубинной „американской академии“ в жертву», — написала Захарова.

Ранее представитель МИД исключила завершение кризиса на Украине без учета российских интересов. Захарова отметила, что украинская сторона и ее зарубежные кураторы не думают о мире, потому что «им нужна война».

Дипломат отмечала, что так называемые саммиты мира по теме Украине к урегулированию конфликта никак не относятся.