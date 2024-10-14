Медведев усомнился в необходимости переговоров с США по ядерному перемирию

Медведев: обсуждение с США ядерного перемирия не полезнее диалога с Гитлером

Переговоры с США о сокращении наступательных вооружений не полезнее, чем диалог с Адольфом Гитлером в 1945 году о перемирии. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

Он назвал это предложение, выдвинутое президентом Джо Байденом, «очередным хамством америкосов».

«Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения», — подчеркнул Медведев.

Ранее телеканал CNN сообщил, что экс-президент США Дональд Трамп якобы семь раз созванивался с Владимиром Путиным после ухода с поста. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг эту информацию.