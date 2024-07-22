США уличили в попытках разыграть карту Армении против России

Cumhuriyet: США пытаются открыть южный фронт против России в Армении

Аппарат Президента Республики Армения
Фото: Аппарат Президента Республики Армения/Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

США планируют развернуть южный фронт против России, используя для этого Армению. Об этом написало турецкое издание Cumhuriyet.

Соединенные Штаты и ранее предпринимали попытки навести смуту у южных границ России через Грузию, но им это не удалось.

«Теперь США пытаются разыграть карту Армении», — написал турецкий обозреватель.

Он напомнил, что главу МИД Армении Арарата Мирзояна пригласили на мероприятия саммита НАТО, а в Госдепе США сообщили, что начался «новый стратегический этап» в отношениях между Штатами и Арменией.

Заместитель главы Госдепа по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея сообщила об укреплении отношений между странами на своей странице в соцсети.

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