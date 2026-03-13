«Искаженное отражение». Захарова высмеяла прокол The Telegraph с фото Зейналовой

Захарова: в англосаксонских СМИ все с ошибками, как и неверное фото Зейналовой

Британская газета The Telegraph опубликовала заметку о после России на Маврикии Ираде Зейналовой, но не смогла найти настоящее фото дипломата. Непрофессионализм англосаксонских СМИ высмеяла официальный представитель МИД Мария Захарова в телеграм-канале .

Дипломат опубликовала два снимка. На первом, по версии британской газеты, Зейналова на протокольной встрече выглядела как русоволосая девушка. Причем Захарова пошутила, что она на фото слева, в зеленом костюме, чтобы не перепутали с мужчиной в сером костюме.

«По нашей информации, Ирада Зейналова выглядит иначе и удивленно смотрит на свое искаженное отражение в газете The Telegraph. Вот так в англосаксонских СМИ все», — написала дипломат.

