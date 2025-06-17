США потеряли $300 млрд из-за санкций против России

США понесли ущерб из-за антироссийских ограничений в размере 300 миллиардов долларов. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X .

«Поскольку [президент] Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: 300 миллиардов долларов — это глупость Байдена», — объяснил глава РФПИ.

Так он ответил на публикацию зарубежного журналиста, написавшего о потерях США в экономике от санкций против России.

Ранее Дональд Трамп на саммите G7 в Канаде заявил, что пока не станет вводить новые антироссийские санкции. По его словам, ограничения обойдутся Америке в круглую сумму.

Прежде чем выпускать новый пакет, следует дождаться результатов переговоров России и Украины, отметил глава государства. При этом Европа всячески подталкивает США к введению очередных санкций.