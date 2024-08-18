Захарова раскритиковала статью WP о срыве переговоров между Россией и Украиной

Атака ВСУ на Курскую область не могла сорвать готовившиеся переговоры России и Украины, потому что их попросту не планировали. На это указала официальный представитель МИД Мария Захарова , комментируя недавний материал The Washington Post.

«Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется», — подчеркнула дипломат.

Захарова также напомнила, что угрозу безопасности таких объектов, как Запорожская и Курская АЭС, создают исключительно действия ВСУ при поддержке США и других западных стран.

«Что касается ВС России, то они не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы», — отметила она.

По данным WP, в Дохе стороны собирались обсудить мирный план и проговорить условия прекращения ударов по энергообъектам. Но нападение ВСУ на Курскую область якобы сорвало всю подготовку к диалогу.