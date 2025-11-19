Кремль назвал деградацией решение Польши закрыть последнее консульство России

Отношения России и Польши деградировали окончательно и проявлением этого стало решение Варшавы о закрытии генерального консульства — последнего российского дипломатического ведомства. Об этом заявил в комментарии журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что такой шаг со стороны польских властей вызывает только сожаление.

«Отношения с Польшей деградировали полностью. Это, наверное, проявление этой деградации, желания польских властей свести до нуля какие-либо возможности консульских или дипломатических отношений», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Отвечая на дополнительный вопрос, чем обусловлено подобное решение, представитель Кремля предложил спросить у Польши и подчеркнул, что связи со здравомыслием у него нет

Об отзыве согласия на работу у генерального консульства России в Гданьске на заседании Сейма объявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что закрытие последнего представительства не означает полного разрыва дипломатических отношений между странами. Причины такого решения глава внешнеполитического ведомства не назвал.

В минувший вторник, 18 ноября, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что исполнителями подрывов на двух участках железных дорог около восточных границ стали двое граждан Украины. Глава правительства подчеркнул, что диверсанты, вероятно, работали на российскую разведку.

После выполнения задания украинцы скрылись на территории Белоруссии. Туск подчеркнул, что правительство Польши потребует их выдачи.