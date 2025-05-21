Бесполезным евробюрократам нужно внести себя в очередной антироссийский санкционный пакет и выкинуть его на помойку. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привел ТАСС .

«В этот пакет необходимо внести бесполезных еэсовских евробюрократов, а потом отправить пакет в мусорный бак, потому что они должны заниматься благополучием граждан Евросоюза», — сказала дипломат.

Захарова отметила, что в настоящее время евродепутаты лишь ухудшают жизнь граждан собственных стран.

«В ЕС чиновники вытаскивают из кармана граждан европейских стран деньги для разжигания конфликта в Европе. Вот пусть они в какой-то пакет положат сами себя и выбросят на помойку», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее Захарова назвала бесполезными призывы к новым санкциям против России, потому что страна не реагирует на любые ультиматумы.