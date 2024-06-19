Захарова призвала США заняться состоянием Байдена

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что всех беспокоит состояние президента США Джо Байдена, поэтому Вашингтону нужно обратить на это внимание. Об этом дипломат написала в Telegram-канале в ответ на слова Белого дома об углублении связей РФ и КНДР.

«Если что-то всех и беспокоит, так это состояние Байдена», — подчеркнула она.

Захарова уточнила, что речь идет о физическом состоянии американского лидера, который «руководит ядерной державой и зависает все чаще», а также о финансовом — из-за коррупционных афер на Украине.

Президент Соединенных Штатов вновь опозорился перед журналистами после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме, когда начал на них кричать. А также Байден издавал непонятные звуки и смеялся в тот момент, когда репортеры пытались услышать ответы на свои вопросы.