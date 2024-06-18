Байден опозорился перед журналистами в Белом доме

Байден стал издавать непонятные звуки после встречи со Столтенбергом

Фото: РИА «Новости»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден начал неожиданно кричать на журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме. Видеоролик опубликовал Forbes Breaking News.

На кадрах видно, как глава Белого дома пожал руку генсеку альянса, после этого журналисты стали задавать ему вопросы. Байден посмотрел в их сторону и начал издавать непонятные звуки и кричать. Затем он стал смеяться, в это время репортеры безуспешно пытались услышать ответы на интересующие их вопросы.

Ранее американский лидер оговорился и перепутал Украину с Афганистаном и Ираком. После этого в МИД России предположили, что Байден ничего не перепутал, а действительно признал, что США «кроваво опозорились» с украинским проектом.

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