Байден опозорился перед журналистами в Белом доме

На кадрах видно, как глава Белого дома пожал руку генсеку альянса, после этого журналисты стали задавать ему вопросы. Байден посмотрел в их сторону и начал издавать непонятные звуки и кричать. Затем он стал смеяться, в это время репортеры безуспешно пытались услышать ответы на интересующие их вопросы.

Ранее американский лидер оговорился и перепутал Украину с Афганистаном и Ираком. После этого в МИД России предположили, что Байден ничего не перепутал, а действительно признал, что США «кроваво опозорились» с украинским проектом.