Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала сенаторам США от Демократической партии заняться расследованием убийства своего однопартийца и бывшего президента Джона Кеннеди, а также членов его семьи. Заявление она опубликовала в своем Telegram-канале .

«Сенаторам-демократом хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чем речь», — заявила Захарова.

Также она отметила, что сенаторам стоило бы приступить к расследованию коррупционных связей действующего президента Джо Байдена и его семьи, а также его спонсирование Украины.

Таким образом она ответила на призывы сенаторов от Демпартии расследовать контакты Маска с Россией.

Ранее Захарова назвала позицию Польши по Украине «адским цинизмом». Она предупредила, что скоро «разговоры об Украине» могут быть «без украинцев».