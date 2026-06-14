МИД Таиланда заявил о безопасности страны для туристов из всех стран

Таиланд остается безопасным и гостеприимным направлением для туристов из всех стран. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Панидон Патчимсават, комментируя предупреждение российского внешнеполитического ведомства о возможных задержаниях граждан России по запросу США, сообщил ТАСС .

От иностранных граждан, находящихся на территории страны, ожидают соблюдения местных законов и правил. По словам дипломата, любые случаи нарушений рассматриваются без дискриминации и исключительно в рамках национального законодательства.

Патчимсават также напомнил, что в 2027 году страна отметит 130-летие установления дипломатических связей.

Ранее МИД России рекомендовал гражданам осторожно подходить к поездкам в Таиланд. В ведомстве указали на риск задержания или ареста россиян по запросу американских властей.