Версия, что западные спецслужбы могут быть причастны к подрыву «Северных потоков», требует дополнительной проверки. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова .

«Мы не примем за чистую монету попытки убедить нас и весь мир в том, что за подрывами „Северных потоков“ стоят только и исключительно украинцы», — добавила она.

Накануне лидер «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель обвинила правительство республики в бездействии после теракта на газопроводах и потребовала взыскать с Украины многомиллиардную компенсацию. По ее словам, ФРГ инвестировала в страну более 70 миллиардов евро, не считая поставок оружия, а та в ответ поступила далеко не по-дружески.