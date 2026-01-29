Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель обвинила правительство ФРГ в бездействии после взрыва газопроводов «Северный поток». Она также заявила, что частичная ответственность лежит на Украине, сообщил журнал Die Weltwoche .

«Мы должны потребовать компенсацию за террористический акт против жизненно важного для Германии газопровода „Северный поток“, который был осуществлен при участии Киева», — заявила Вайдель.

Глава партии выступила с этим заявлением на открытии предвыборной кампании в Баден-Вюртемберге. По ее словам, немецкая энергетическая инфраструктура явно была разрушена украинцами при содействии иностранных спецслужб, а правительство лишь «набрало в рот воды».

Вайдель пообещала, что в случае прихода к власти «Альтернативы для Германии» будет добиваться возврата многомиллиардной помощи Украине и компенсации ущерба за подрыв газопровода. По ее словам, ФРГ уже инвестировала в страну более 70 миллиардов евро и поставляла оружие.

«Страна, которая так поступает, нам не друг», — заявила она.

Ранее Вайдель осудила двойные стандарты по отношению к Путину и Трампу. Она призвала критиков российского президента обратить внимание на то, как американский лидер нарушил суверенитет Венесуэлы и Гренландии.