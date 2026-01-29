Вайдель потребовала взыскать с Украины ущерб за «Северные потоки»
Лидер немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель обвинила правительство ФРГ в бездействии после взрыва газопроводов «Северный поток». Она также заявила, что частичная ответственность лежит на Украине, сообщил журнал Die Weltwoche.
«Мы должны потребовать компенсацию за террористический акт против жизненно важного для Германии газопровода „Северный поток“, который был осуществлен при участии Киева», — заявила Вайдель.
Глава партии выступила с этим заявлением на открытии предвыборной кампании в Баден-Вюртемберге. По ее словам, немецкая энергетическая инфраструктура явно была разрушена украинцами при содействии иностранных спецслужб, а правительство лишь «набрало в рот воды».
Вайдель пообещала, что в случае прихода к власти «Альтернативы для Германии» будет добиваться возврата многомиллиардной помощи Украине и компенсации ущерба за подрыв газопровода. По ее словам, ФРГ уже инвестировала в страну более 70 миллиардов евро и поставляла оружие.
«Страна, которая так поступает, нам не друг», — заявила она.
Ранее Вайдель осудила двойные стандарты по отношению к Путину и Трампу. Она призвала критиков российского президента обратить внимание на то, как американский лидер нарушил суверенитет Венесуэлы и Гренландии.