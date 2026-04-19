Россия призывает международное сообщество пресечь разрастание бациллы реваншизма в пандемию фашизма. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, поток фальсификации истории со стороны Запада становится все более бурным.

«Мы плохо выучили фильм „Обыкновенный фашизм“, там предупреждение было — из маленькой бациллы может вырасти огромная пандемия исторического реваншизма», — напомнила она.

Захарова добавила, что стремление Запада переписать историю демонстрирует значение реваншизма.

«Это означает, что не желают жить с пониманием, что проиграли, несмотря на Нюрнбергский трибунал, несмотря на решения, закрепленные в уставе ООН», — заключила дипломат.

Ранее представитель МИД предположила, что комплекс «белого человека» не дает Западу признать ошибки и раскаяться в совершенных грехах.