Преступления рэпера Пи Дидди, обвиняемого в торговле людьми и сексуальном насилии, показали властям США, что им пора навести порядок в стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе в RT .

По ее словам, на фоне происходящих мировых событий жителям России, Китая и других стран нужно сформировать иммунитет к навязыванию чудовищных ценностей и антикультуры.

«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все», — отметила Захарова.

По словам дипломата, информацию кто-то боялся озвучить, а некоторые ждали для этого подходящего момента.

В середине сентября в США арестовали одного из самых богатых рэперов Пи Дидди. Его заподозрили в торговле людьми и насильственных действиях сексуального характера. В тюрьме Пи Дидди отказался от еды из страха, что его могут отравить.