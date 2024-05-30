Введение Евросоюзом заградительных пошлин на российское зерно — попытка вытеснить Россию с рынка продовольствия. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова.

«Я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились»,

— сказала дипломат.

Представитель дипведомства отметила, что теперь те же самые люди говорят противоположное. Но Россия есть и будет надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов.

Евросоюз утвердит решение о пошлинах на ввоз зерна из России и Белоруссии. По мнению западных дипломатов, новые ограничительные меры позволят объединению усилить солидарность с Украиной.