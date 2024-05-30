Захарова припомнила европейским политикам их заявления о продбезопасности

Захарова назвала введение пошлин на зерно попыткой вытеснить Россию с рынка

Фото: Unsplash

Введение Евросоюзом заградительных пошлин на российское зерно — попытка вытеснить Россию с рынка продовольствия. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Росси Мария Захарова.

«Я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились»,
— сказала дипломат.

Представитель дипведомства отметила, что теперь те же самые люди говорят противоположное. Но Россия есть и будет надежным поставщиком продовольствия и энергетических ресурсов.

Евросоюз утвердит решение о пошлинах на ввоз зерна из России и Белоруссии. По мнению западных дипломатов, новые ограничительные меры позволят объединению усилить солидарность с Украиной.

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Наша прекрасная Настя

Фейк: Россия запретила мариупольцам торговать овощами и фруктами без ИП

Профилактики нет. Врач — о болезни, которая унесла жизнь Заворотнюк

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте