Российское зерно обложат пошлинами в Евросоюзе
МИД Бельгии: ЕС 30 мая одобрит ограничения на импорт российского зерна
Евросоюз утвердит решение о пошлинах на ввоз зерна из России и Белоруссии. Это произойдет 30 мая, заявила глава МИД Бельгии Хаджа Лябиб на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщило РИА «Новости».
Перед заседанием министров Евросоюза она рассказала, что новые ограничительные меры против России позволят объединению усилить солидарность с Украиной.
«Мы официально утвердим решение об увеличении таможенных сборов на зерно, импортируемое из России и Белоруссии», — указала дипломат.
В мае газета Financial Times предположила, что Евросоюз запланировал ужесточить санкции против Белоруссии. Новый пакет ограничит импорт предметов роскоши, военных технологий, СПГ и алмазов.
Ранее Еврокомиссия предупредила, что из-за пакета экономических антироссийских ограничений почти половина экспортной европейской продукции в Россию попала под запрет. Санкции коснулись товаров, общая сумма которых составила почти 11,5 миллиарда евро.