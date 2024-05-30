Российское зерно обложат пошлинами в Евросоюзе

МИД Бельгии: ЕС 30 мая одобрит ограничения на импорт российского зерна

Фото: РИА «Новости»

Евросоюз утвердит решение о пошлинах на ввоз зерна из России и Белоруссии. Это произойдет 30 мая, заявила глава МИД Бельгии Хаджа Лябиб на встрече с журналистами в Брюсселе, сообщило РИА «Новости».

Перед заседанием министров Евросоюза она рассказала, что новые ограничительные меры против России позволят объединению усилить солидарность с Украиной.

«Мы официально утвердим решение об увеличении таможенных сборов на зерно, импортируемое из России и Белоруссии», — указала дипломат.

В мае газета Financial Times предположила, что Евросоюз запланировал ужесточить санкции против Белоруссии. Новый пакет ограничит импорт предметов роскоши, военных технологий, СПГ и алмазов.

Ранее Еврокомиссия предупредила, что из-за пакета экономических антироссийских ограничений почти половина экспортной европейской продукции в Россию попала под запрет. Санкции коснулись товаров, общая сумма которых составила почти 11,5 миллиарда евро.

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