Захарова: в Киеве на саммите Украины и стран ЕС продолжились русофобские игрища

«Впрочем, это сборище и не собиралось отклоняться от „генеральной линии“ есовского Брюсселя на продолжение русофобских игрищ и наращивание конфронтации с Россией», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что итоговая декларация саммита, содержащая призыв к ужесточению антироссийских санкций и увеличению поддержки Украины, это подтвердила. Она также отметила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на саммите в качестве «звездного» гостя и пристального надзирателя за всем происходящим.

Ранее Захарова посоветовала фон дер Ляйен и западным политикам перестать таскаться на Украину, иронично добавив, что киевские каникулы закончились.