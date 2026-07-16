Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев столкнулась с последствиями развязанного Западом конфликта. Ей и другим политикам пора осознать серьезность ситуации и прекратить пиар-поездки на Украину. Об этом заявила KP.RU официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились. И нечего туда больше таскаться», — сказала она.

Воздушную тревогу в Киеве и 10 областях Украины объявили в тот момент, когда глава Еврокомиссии общалась с прессой. Ей пришлось укрыться в подземном убежище.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в лицемерии после атаки украинских войск на Старобельск. Основателя файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком возмутило, что европейские политики проигнорировали гибель более 20 человек в ЛНР.