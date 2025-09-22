Захарова предупредила Запад о жестких последствиях в случае конфискации активов России

МИД: Запад столкнется с жесткими мерами в случае конфискации активов России

В случае конфискации российских активов Запад столкнется с жесткими мерами. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью «Известиям» .

«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — подчеркнула дипломат.

Таким образом она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что конфискация российских активов может привести к хаосу.

Ранее Захарова пообещала Евросоюзу ответ России в случае ограничений по визам и попыток фактически блокировать дипломатов. По ее словам, российская сторона будет исходить из конкретных действий европейского правительства.