Захарова предупредила переезжающих во Францию ученых об опасности

Захарова: российские ученые могут оказаться под колпаком ВС Франции

Ученые в случае переезда в Париж для занятий академической наукой по приглашению Франции фактически попадают под колпак ВС страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат посвятила пост французской программе Pause, согласно которой ученым предоставляют условия для работы и жизни в якобы свободной Франции.

Захарова отметила, что пост главы проекта недавно заняла Лаура Лоэак — экс-сотрудница подразделения Минобороны Франции, отвечающего за отношения со странами бывшего СССР.

«То есть те, кто переезжают во Францию заниматься академической наукой по приглашению Парижа, фактически попадают под колпак местных вооруженных сил», — подчеркнула она.

Также Захарова напомнила, что французские военные участвуют в боевых действиях против России, а власти страны занимают активную русофобскую позицию.

Ранее официальный представитель МИД опровергла заявление Макрона о том, что российская сторона предложила Украине капитуляцию.