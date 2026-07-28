Россия ведет борьбу не с украинцами, а с теми, кто пытается стереть Украину с лица земли. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об этом на встрече с участниками форума «Гвардейск» в Военно-патриотическом лагере имени Охлопкова, сообщил ТАСС .

Во главе киевского режима, по ее словам, встали политики, обманувшие украинский народ. Их цель состоит в том, чтобы разобщить братские народы.

«Понятное дело, что просто стирают Украину ластиком с лица земли. <…> Россия борется не с украинским народом, а с теми, кто борется с ней руками Украины», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель МИД заявила, что Россия открыта новым предложениям по урегулированию кризиса на Украине. Она допустила решение проблемы на основе договоренностей в Анкоридже.