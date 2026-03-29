Захарова предрекла масштабную катастрофу из-за ударов по ядерным объектам Ирана

Атаки на мирные атомные объекты в Иране повысят риски радиоактивного заражения территории всего Ближнего Востока. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщили на сайте внешнеполитического дипведомства.

Дипломат отметила, что 27 марта обстреляли тяжеловодный комплекс в Хондабе и завод по производству концентрата урановой руды в Ардакане. После этого появились сообщения о новых обстрелах в районе АЭС «Бушер».

«Данные атаки заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества. Продолжаются вопиющие нарушения международного права, и те, кто несет ответственность за подобный произвол, должны это понимать», — сказала Захарова.

Она добавила, что руководство МАГАТЭ должно высказаться о серьезности угрозы. Кроме того, атаки на мирные атомные объекты подрывают основы Договора о нераспространении ядерного оружия, конвенции в области ядерной и физической безопасности, а также проверочные механизмы агентства.

Ранее иранские беспилотники атаковали металлургический завод Emirates Global Aluminium в особой экономической зоне Абу-Даби.