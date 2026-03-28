Металлургический завод EGA в Абу-Даби попал под удар иранских беспилотников

Компания EGA сообщила о ранении рабочих при ударе иранских дронов по Абу-Даби

Производственный комплекс металлургической компании Emirates Global Aluminium (EGA) в особой экономической зоне Абу-Даби попал под удары иранских беспилотников. Ранения различной степени тяжести получили несколько человек. Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Угрозы для жизни сотрудников нет. Но само предприятие получило значительные повреждения.

«Безопасность наших сотрудников является главным приоритетом в EGA на все времена. Мы глубоко опечалены и оцениваем ущерб, нанесенный нашим объектам», — заявил главный исполнительный директор EGA Абдулнассер бин Калбан.

В субботу, 28 марта, представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари заявил об ударе по военному складу в Дубае. По его словам, объект помогал американским военным и хранил украинские системы по борьбе с беспилотниками.

Зольфгари добавил, что о судьбе 21 украинского военного, находившегося на складе, информации нет.