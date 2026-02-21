Слова президента Франции Эммануэля Макрона, сравнившего НАТО с безмозглой лягушкой, не остались без внимания. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Франция в его понимании — икринка той самой безмозглой лягушки. Об этом дипломат рассказала в программе «60 минут» об итогах недели на телеканале «Россия 1», фрагмент она выложила в свой телегам-канал .

«Самое удивительное, что, когда президент Франции Макрон сравнивает НАТО с безмозглой лягушкой, он почему-то забывает, что Франция — тоже часть НАТО. Получается, он сравнивает себя и свою страну с икринкой в теле безмозглой лягушки», — отметила Захарова.

В программе дипломат говорила о «больном Зеленском», которого рекрутировали для уничтожения Украины, о Европе и Минских договоренностях, нарушение которых выбило ЕС из переговорного процесса.

Макрон ранее сравнил НАТО со спинальной лягушкой, у которой поврежден головной мозг, но сохранен спинной. Она даже после смерти продолжает рефлекторно реагировать на раздражители.