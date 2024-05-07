Бюст молодогвардейца Кошевого снесли на Украине | 360°

Мир 07 мая 2024, 15:32 Бюст молодогвардейца Кошевого снесли на Украине Власти украинского города Канева снесли бюст молодогвардейца Кошевого

Читать 360 в

Установленные во времена Советского Союза в честь комиссара «Молодой гвардии» Олега Кошевого бюст и постамент снесли в Каневе Черкасской области Украины. Как сообщила пресс-служба городского совета, такое распоряжение дал мэр Игорь Ренькас.

Свое решение он объяснил «очисткой публичного пространства от российских имперских маркеров».

Реклама

Бюст молодогвардейца находился около каневского Музея декоративного искусства. Кошевой учился в местной школе, откуда переехал в Краснодон, занятый в 1942 году немецко-фашистскими войсками.

В официальном заявлении мэр Канева пообещал, что продолжит сносить памятники и убирать мемориальные доски, связанные с Советским Союзом.

В прошлом году в этом городе демонтировали памятный знак, посвященный телеграмме бедных жителей Каневского уезда на имя Ленина.

В конце апреля в Киеве начался демонтаж композиции в честь Переяславской рады. Памятник установлен под аркой Свободы украинцев, ранее носившей имя Дружбы народов. Мэрия украинской столицы пообещала, что композицию уничтожать не станут, а передадут на хранение в Государственный музей авиации имени Антонова.