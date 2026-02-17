Россия может предоставить Польше в качестве репараций за ущерб, причиненный республике в советское время, ссылку на запись оперы Михаила Глинки. Об этом РБК заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она иронично прокомментировала новость о том, что польская сторона составит иск с требованиями о возмещении ущерба.

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы „Иван Сусанин“», — подчеркнула дипломат.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск поручил Институту военных потерь имени Яна Карского оценить ущерб, якобы нанесенный стране из-за «советского господства». Директор образовательной структуры отметил, что историки планируют провести тщательное расследование, к которому отнесутся не менее серьезно, чем к изучению дела о преступлениях нацистов.

Институт находится в Варшаве. Он занимается исследованиями, образовательными программами, издательской деятельностью и популяризацией знаний о последствиях Второй мировой войны.