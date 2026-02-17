Польша направит России иск о репарациях за советский период

Польские власти поручили специалистам подготовить иск к России о репарациях за ущерб, причиненный республике в советское время. Об этом сообщила газета Financial Times .

Польская сторона считает, что необходимо оценить ущерб, якобы нанесенный стране из-за «советского господства». Поручение о подготовке иска направил специалистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

Директор Института военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек подчеркнул, что историки будут работать с информацией в отношении России тщательней по сравнению с расследованием дела о преступлениях нацистов.

Ранее Польша анонсировала создание вооруженных сил по принципу стран Североатлантического альянса во время холодной войны. Ключевую роль в этом сыграет резерв высокой готовности.

Благодаря данной системе государство получит около 500 тысяч подготовленных военнослужащих, которых можно будет мобилизовать в короткое время. Профессиональная армия Польши сейчас насчитывает 200 тысяч человек.