Польша направит России иск о репарациях за советский период
Польские власти поручили специалистам подготовить иск к России о репарациях за ущерб, причиненный республике в советское время. Об этом сообщила газета Financial Times.
Польская сторона считает, что необходимо оценить ущерб, якобы нанесенный стране из-за «советского господства». Поручение о подготовке иска направил специалистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
Директор Института военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек подчеркнул, что историки будут работать с информацией в отношении России тщательней по сравнению с расследованием дела о преступлениях нацистов.
Ранее Польша анонсировала создание вооруженных сил по принципу стран Североатлантического альянса во время холодной войны. Ключевую роль в этом сыграет резерв высокой готовности.
Благодаря данной системе государство получит около 500 тысяч подготовленных военнослужащих, которых можно будет мобилизовать в короткое время. Профессиональная армия Польши сейчас насчитывает 200 тысяч человек.