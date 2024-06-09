Захарова пожаловалась на «козни Запада» перед ПМЭФ

Западные страны строили козни России перед Петербургским международным экономическим форумом, однако они никак не повлияют на отношения страны с мировым большинством. Об этом сказала официальный представить МИД Мария Захарова, ее слова привело издание News.ru .

По словам дипломата, Запад не дает российским представителям аккредитации, пролетные документы, визы, угрожает не заправлять самолеты и даже не позволяет пролетать в воздушном пространстве. Однако страна все равно продолжает выстраивать партнерские отношения с большинством стран на международной арене.

«Да, козни западники будут строить всегда. Как здесь, так и когда мы куда-то едем. Нам не дают пролетные документ и визы, но мы все равно выстраиванием отношений с мировым большинством и конструктивной повесткой», — отметила официальный представитель МИД.

Ранее Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян.