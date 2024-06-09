Захарова пожаловалась на «козни Запада» перед ПМЭФ
Захарова: козни Запада не помешают отношениям России с мировым большинством
Западные страны строили козни России перед Петербургским международным экономическим форумом, однако они никак не повлияют на отношения страны с мировым большинством. Об этом сказала официальный представить МИД Мария Захарова, ее слова привело издание News.ru.
По словам дипломата, Запад не дает российским представителям аккредитации, пролетные документы, визы, угрожает не заправлять самолеты и даже не позволяет пролетать в воздушном пространстве. Однако страна все равно продолжает выстраивать партнерские отношения с большинством стран на международной арене.
«Да, козни западники будут строить всегда. Как здесь, так и когда мы куда-то едем. Нам не дают пролетные документ и визы, но мы все равно выстраиванием отношений с мировым большинством и конструктивной повесткой», — отметила официальный представитель МИД.
Ранее Захарова обвинила Евросоюз в дискриминации россиян.