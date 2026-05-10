Захарова: без победы народов СССР был бы не День Европы, а сплошной концлагерь

Как ни спасай Европу, она из любой позиции самоорганизуется в концлагерь. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами. Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь», — сказала дипломат.

Захарова иронично прокомментировала заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца, отреагировавшего на визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо на День Победы в Москву. Он пообещал ему разговор из-за того, что глава кабмина Словакии выбрал праздничные торжества в России вместо Дня Европы.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, современная Германия перерождается в нечто опасное для Российской Федерации. По итогам Второй мировой войны считалось, что немцы больше не вернутся к милитаризации и враждебности по отношению к Москве, но нынешние заявления руководства ФРГ показали обратное.