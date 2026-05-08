Позиция Берлина по теме геноцида советского народа стала тревожным сигналом для Москвы. Об этом рассказал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА «Новости» .

Поводом для комментария стало выступление немецкой стороны на площадке ОБСЕ после обсуждения введенного в России Дня памяти жертв геноцида советского народа в годы Второй мировой войны.

Полянский отметил, что представитель Германии после стандартных заявлений о признании преступлений против человечности фактически поставила под сомнение сам факт геноцида советского народа.

«Это свидетельствует о том, что страна, к сожалению, перерождается в нечто очень опасное для нас, что мы считали уже невозможным», — сказал он.

Постред пояснил, что раньше в России считали итоги Второй мировой войны гарантией того, что Германия не вернется к милитаризации и враждебной линии в отношении Москвы. Но подобные заявления показывают обратное.

Дипломат добавил, что именно поэтому Россия продолжит внимательно следить за подобными сигналами и открыто говорить о них на международных площадках.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна оказалась в состоянии глубокого кризиса и переживала эпохальный перелом на фоне глобальных перемен и внутренних трудностей.