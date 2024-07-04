Заявивший о нарушении Россией устава всемирной организации в контексте специальной военной операции председатель 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис превысил свои полномочия. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Полный текст ее ответа опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что считает заявление Фрэнсиса полностью ангажированным

«Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу всемирной организации», — заявила Захарова.

Она напомнила, что устав ООН требует уважать и поощрять уважение к правам человека без разделения по половому, религиозному, расовому или языковому принципу. При этом власти Украины в нарушении всех этих пунктов и собственной Конституции начали запрещать русский язык, а в 2014 году приступили к уничтожению русскоязычного населения на своих бывших территориях.

В конце июня официальный представитель МИД заявила, что власти Украины копируют немецко-нацистскую концепцию, которая предусматривала зачистку Крыма. Так Захарова ответила на заявление советника офиса украинского лидера Михаила Подоляка, что на полуострове не может быть мирной жизни.