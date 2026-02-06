DE: на Западе испугались реакции РФ на слова о вводе войск «коалиции» на Украину

Запад испугался предупреждения России о последствиях отправки на Украину войск «коалиции желающих». Позицию РФ высказала официальный представитель МИД Мария Захарова. О реакции европейцев написало британское издание Daily Express .

Представитель МИД подчеркнула, что подобные действия Россия воспринимает как угрозу безопасности и западные военные на Украине станут законной целью российской армии.

Возмущение в Москве вызвали слова генсека НАТО Марка Рютте во время его визита в Киев. Он заявил, что после заключения мирного соглашения на территории Украины сразу же появятся войска, вооружение, авиации из «коалиции желающих».

«Все это — неприкрытые планы осуществления иностранной военной интервенции. Для нас это категорически неприемлемо. Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу нашей безопасности. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что именно расширение НАТО в геополитическом пространстве стало одной из причин эскалации конфликта на Украине.