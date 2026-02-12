Захарова пошутила над заявлением Зеленского о выборах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию президента Украины Владимира Зеленского по возможным выборам в стране. Сообщение она опубликовала в телеграм-канале .

Захарова иронично отреагировала на мнение украинской стороны, связавшей дату 24 февраля с невозможностью проведения голосования.

«То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громодянами продолжается», — написала она.

Ранее Зеленский заявил, что 24 февраля не может быть объявлено никаких выборов, поскольку эта дата связана с началом конфликта. К голосованию можно переходить только после обеспечения безопасности — при прекращении огня и наличии соответствующих гарантий.

До этого он анонсировал следующий раунд переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, который может пройти 17–18 февраля в США.