Захарова пошутила, что гренландцы выдохнули после слов Трампа о Букингемском дворце

После слов американского лидера Дональда Трампа о желании поселиться в Букингемском дворце многие гренландцы вздохнули с облегчением. Об этом с иронией заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

В понедельник в США с визитом прибыл король Великобритании Карл III. На следующий день Трамп признался, что давно мечтал жить в Букингемском дворце и намерен поговорить об этом с монархом.

«Мне кажется сейчас кто-то в Гренландии выдохнул. Сейчас у жителей Гренландии на некоторое время отлегло», — пошутила Захарова.

Она уточнила, что многие склонны усматривать политический подтекст и скрытые намерения в подобных ироничных высказываниях Трампа.

Гренландия — часть Датского королевства. Несмотря на это, Трамп неоднократно говорил о необходимости присоединения острова к США. В ответ на это руководство Дании и Гренландии предупредило Вашингтон о недопустимости захвата, подчеркнув, что рассчитывает на уважение их территориальной целостности.