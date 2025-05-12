Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра в Варшаве

МВД и Минюст Польши обвинили российские спецслужбы в поджоге ТЦ в Варшаве

Поджигатели торгового центра Marywilska 44 в Варшаве действовали по заказу российских спецслужб. Министр юстиции Польши Адам Боднар и глава МВД Томаш Семоняк выпустили совместное заявление об этом на сайте Минюста.

«На основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами», — объявили министры.

Они утверждают, что якобы обладают «глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками».

Полиция задержала некоторых подозреваемых, остальные объявлены в розыск. По версии Нацпрокуратуры Польши, Главного управления полиции Варшавы и Агентства внутренней безопасности, поджог организовал человек, находящийся на территории России.

Пожар в Marywilska 44 произошел 12 мая 2024 года. Сгорели 1400 магазинов и предприятий сферы услуг, пострадали 530 человек.