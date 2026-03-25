Захарова ответила послу Израиля после слов о позиции России по Ирану

Слова посла Израиля в России Одеда Йосефа об односторонней позиции Москвы по иранскому конфликту раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Свое мнение она выразила в ходе брифинга .

«Неуместными представляются <…> высказывания посла о якобы однобокой, односторонней позиции Москвы в отношении текущей ситуации на Ближнем Востоке», — сказала Захарова.

По словам дипломата, оценки России всегда опирались на факты и внешний политический анализ, а не на предвзятость. Она добавила, что публичные заявления такого рода не способствуют укреплению дружественных связей между странами.

Захарова также напомнила, что российская оценка отражает позицию страны, а не одной из сторон конфликта.

Ранее представитель МИД заявила о том, что благодаря многополярности мира конфликт в Иране пошел по неожиданному для коллективного Запада сценарию.