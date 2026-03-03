ЦАХАЛ нанес удар по «секретному ядерному центру» в Тегеране

Армия обороны Израиля нанесла удар по «секретному ядерному центру» в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные в рамках операции «Восставший лев» ударили по комплексу «Минзадехей», в котором иранцы проводили операции по созданию ядерного оружия, отметили в ЦАХАЛ.

«Несмотря на серьезный ущерб, иранский террористический режим не прекратил разработки ядерного оружия и продолжил наращивать потенциал, необходимый для создания ядерного оружия, одновременно перемещая инфраструктуру в подземное хранилище, защищенное от ударов с воздуха. На этом объекте группа ученых-ядерщиков тайно разрабатывала ключевой компонент для ядерного оружия», — заявили в пресс-службе.

О новом местоположении ученых-ядерщиков доложила разведка ЦАХАЛ, после чего был нанесен точный удар, уничтоживший ключевой потенциал иранского режима по разработке ядерного оружия.

В Тегеране прогремела серия взрывов. В центре города зафиксировали мощные пожары.

Ранее Иран предупредил, что КСИР ударит по всем экономическим точкам Ближнего Востока, если США и Израиль атакуют «главные центры» страны.