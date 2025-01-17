Захарова ответила словами из хита «Пять причин» на вопрос о документе по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга процитировала строки из песни «Пять причин» музыканта Игоря Николаева, ответив на вопрос о подготовке документа с предложениями США по Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

Захарову спросили, подготовила ли Москва какой-либо документ с перечислением шагов в контексте украинского кризиса, адресованный Вашингтону.

«Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Видимо, так должен быть составлен этот документ», — сказала дипломат.

Захарова также напомнила, что президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года озвучил все ключевые пункты российского подхода к урегулированию украинского конфликта. В частности, отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Захарова заявила, что действия президента Украины Владимира Зеленского и его окружения находятся за гранью человеческой морали. Так дипломат прокомментировала снос в этой стране памятников героям Великой Отечественной войны.