Захарова отказалась считать власти Украины людьми за снос памятников героям войны
Захарова назвала потерей человеческой морали снос памятников на Украине
Продолжающийся снос на Украине памятников героям Великой Отечественной войны вывел власти страны за грань человеческой морали. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она напомнила, что в декабре прошлого года в Киеве демонтировали золотые звезды с памятных знаков городов-героев Москвы и Минска.
«Это нечто глубоко античеловеческое, творимое режимом Зеленского с одобрения западных кураторов. Это действительно все находится за гранью человеческого понимания, за гранью человеческой морали», — заявила Захарова.
В конце сентября прошлого года бывшие участники националистического украинского движения «Правый сектор»* сорвали с памятника «Крылья Победы» в центре Одессы орден Ленина и золотую звезду. Присутствовавшие во время акта вандализма прохожие устроили овации после падения фрагментов памятника.
*Запрещенная в России экстремистская организация.