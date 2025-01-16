Продолжающийся снос на Украине памятников героям Великой Отечественной войны вывел власти страны за грань человеческой морали. С таким заявлением в ходе брифинга выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что в декабре прошлого года в Киеве демонтировали золотые звезды с памятных знаков городов-героев Москвы и Минска.

«Это нечто глубоко античеловеческое, творимое режимом Зеленского с одобрения западных кураторов. Это действительно все находится за гранью человеческого понимания, за гранью человеческой морали», — заявила Захарова.

В конце сентября прошлого года бывшие участники националистического украинского движения «Правый сектор»* сорвали с памятника «Крылья Победы» в центре Одессы орден Ленина и золотую звезду. Присутствовавшие во время акта вандализма прохожие устроили овации после падения фрагментов памятника.

*Запрещенная в России экстремистская организация.