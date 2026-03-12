Захарова ответила на новые санкции ЕС эмодзи скунса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новые санкции Евросоюза эмодзи скунса. Свою оценку она опубликовала в телеграм-канале , прокомментировав рост цен на топливо на фоне обострения конфликта вокруг Ирана.

«Чувствую, к 20 пакету санкций они подойдут в хорошей форме», — написала Захарова.

Такой репликой и эмодзи скунса представитель МИД высмеяла новый пакет ограничений ЕС и ситуацию с энергоресурсами в Европе.

Захарова связала подорожание энергоносителей с действиями США и Израиля, а также с политикой Брюсселя. По ее словам, на этом фоне европейским странам пришлось искать все новые способы экономии. Она привела в качестве примера нидерландскую компанию Energiebank, которая предложила жителям сократить время пользования душем, чтобы снизить расход энергии.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран G7 решили сохранить санкции против России, несмотря на сбои с поставками нефти и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке.