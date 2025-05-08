Россия и Китай призвали ядерные страны к диалогу

Странам, обладающим ядерным оружием, нужно сменить угрозы в стиле холодной войны на решение проблем путем диалога. Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая. Текст опубликовали на сайте Кремля.

Стороны отметили, что отдельные ядерные государства демонстрируют негативные шаги, подрывая глобальную стратегическую стабильность и подстегивая гонку вооружений.

Тем самым повысились риски возникновения серьезных конфликтов с угрозой безопасности миру.

Россия и Китай уверены, что «игры с нулевой суммой» нужно оставить в прошлом. Поэтому все ядерные державы должны работать над укреплением доверия и отказываться от решений, создающих стратегические риски.

В четверг, 8 мая, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Беседа длилась 3, 5 часа, сообщил RT.

По итогам встречи лидеры стран приняли совместное заявление, главной темой которого стала глобальная стратегическая безопасность.