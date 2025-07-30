Захарова: если бы ЕС получал газ от России, сделки с США можно было бы избежать

Евросоюз мог бы избежать тяжелого удара от торгово-экономического договора с США, если бы стабильно получал российский газ. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что Россия для этой цели построила трубопровод.

«Допустим, построили они с кем-то еще трубопровод и газ получали бы по нему. Зачем им нужно было заниматься тем, чем они занимаются, — уничтожением собственных производств, увеличением в разы издержек граждан, отбрасыванием на десятилетия назад?» — задалась вопросом дипломат.

Захарова заключила, что к ситуации привела системная деятельность англосаксов и бюрократов, которых они привели к власти в НАТО и Евросоюзе, чтобы работать против интересов простых европейцев.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен положила ЕС под США.