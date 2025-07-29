Депутат Колесник заявил, что фон дер Ляйен положила ЕС под США

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью ОТР раскритиковал сделку между ЕС и США, назвав ее выгодной лишь для одной стороны — Соединенных Штатов.

Депутат напомнил, что после торгового соглашения многие страны Европы погрузились в настоящую панику. Лидеры Евросоюза поняли, что зависимость от дорогостоящего американского топлива становится огромной проблемой.

«Такая логистика, этот газ (сжиженный — прим. ред.) гораздо дороже, чем трубопроводный. Трубопроводный газ самый дешевый. <…> То есть Урсула фон дер Ляйен (председатель Еврокомиссии — прим. ред.) положила Евросоюз под Соединенные Штаты», — высказался парламентарий.

По словам Колесника, в прошлом Африку держали в рабстве, теперь пришла очередь Европы, которая рискует стать вассалом США.