Захарова оценила шутку Трампа о вхождении Канады в состав США

Захарова: Канаду «троллят» на глазах всего мира, а она защищает Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова президента США Дональда Трампа о возможном вхождении Канады в состав США вызывают смех, поскольку накануне в Оттаве заявили о намерении отстаивать суверенитет Украины.

«Знаете, что на самом деле смешного в этой шутке? То, что вчера на заседании СМИД „Двадцатки“ министр иностранных дел Канады Жоли все свое выступление посвятила тому, как ее страна будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность… Украины», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Трамп в шутку заявил, что, если Канада решит присоединиться к США, он позволит ей сохранить свой гимн. Он отметил, что ему нравится «замечательная песня „О Канада“». По его словам, она сможет остаться в качестве гимна для 51-го штата.

Захарова обратила внимание Жоли, что его «страну тролят» на глазах у всего мира.

«А ты сидишь и делаешь вид, что можешь гарантировать чью-то независимость. Это уже плохая мина при плохой игре», — добавила она.

Ранее США на 30 дней приостановили введение пошлин против Канады. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада внесет наркокартели в список террористических организаций, будет осуществлять круглосуточный контроль за границами и создаст совместное с Америкой подразделение для борьбы с преступностью и отмыванием денег.