Трамп освободил Канаду от пошлин на 30 дней после переговоров с Трюдо

США на 30 дней приостановили введение пошлин против Канады. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», — процитировало слова Трюдо РИА «Новости».

Премьер отметил, что Канада внесет наркокартели в террористический список, будет круглосуточно контролировать границы и запустит совместное с Америкой подразделение для борьбы с преступностью и отмыванием денег.

«Почти десять тысяч человек на границе работают и будут работать над защитой границы», — сказал Трюдо.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что остался доволен переговорами с канадским премьером. Он отметил, что Канада согласилась обеспечить безопасность США в обмен на приостановку импортных пошлин на 30 дней. За это время американская сторона посмотрит, получится ли государствам достичь окончательной экономической сделки.