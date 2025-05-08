Попытки президента США Дональда Трампа вернуть американцев к памяти о победе во Второй мировой войне натолкнулись на полное незнание о вкладе предков в борьбу с нацизмом. На это указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова .

Она подчеркнула, что государство со своей стороны установило монументы, создало музеи, фонды, фильмы в память о героях, но все это оказалось бесполезным. Это понял новый президент страны, который попытался вернуть населению память о предках. Но попытка пока не удалась.

«Это закономерный результат диктатуры либерализма, угнетавшей США десятилетия, когда весь информационный фокус наводился исключительно на эгоистические устремления человека, а ставка делалась на инстинкт больше, чем на дух», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что для возрождения исторического сознания американцев требуется многолетняя работа в системе образования, продвижение важности сохранения исторических ценностей. Гневных постов президента в социальных сетях недостаточно.

Захарова добавила, что в России все знают о Великой Отечественной войне и какой вклад внес народ в Победу над нацизмом. В каждой семье чтят память героев. Сохранение исторической памяти возможно только через непрерывную связь поколений. Шествие «Бессмертного полка» стало одним из таких факторов.

С заявлением о том, что без США победа во Второй мировой войне была бы невозможной, президент Дональд Трамп выступил в минувшую среду. Он подчеркнул, что признает миллионные потери Советской армии, но решающим фактором считает американских солдат.