«Празднуют без нас». Трамп вновь заявил о победе США во Второй мировой войне

Президент Дональд Трамп заявил, что США стали доминирующей силой в победе над фашизмом, поэтому советская армия якобы не была таким решающим фактором. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Белом доме, его слова привел Newsweek.

«У России большой день завтра. Кстати, они потеряли миллионы людей и были решающим фактором, но не было такого решающего фактора, как мы. Мы победили в войне, победили с помощью других. И все празднуют, кроме нас», — сказал он.

По мнению Трампа, победить фашизм во многом получилось только благодаря Соединенным Штатам. Также он заявил, что без жертв американских солдат Вторую мировую войну невозможно было бы выиграть. По словам главы Белого дома, за четыре года в борьбе с нацистским режимом погибли более 250 тысяч американцев.

Трамп неоднократно утверждал, что именно США разгромили нацистскую Германию. Ранее он объявил Днем Победы 8 мая.