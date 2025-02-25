Захарова оценила голосование по проектам резолюций ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом об искренности Франции и Британии во время голосований по проектам резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН. Об этом она написала в Telegram-канале .

«Внимание вопрос: когда Британия и Франция были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект без поправок одобрили? Между залами Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи размеренным шагом идти минуты три. Это они изменили свои взгляды на мировой кризис за 180 секунд? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?» — отметила дипломат.

Днем ранее Генассамблея ООН одобрила антироссийский текст, требующий немедленного вывода войск с территории Украины. За документ проголосовали 93 страны, 65 воздержались и 18 были против.